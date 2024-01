Un projet de barrage souterrain près de Tinghir

Le marché relatif à l’assistance technique et au suivi d’exécution des travaux de construction de cet ouvrage vient d’être lancé par l’Agence régionale d’exécution des projets Drâa-Tafilalet. Le barrage servira à l’alimentation en eau potable et aux besoins agricoles. À noter que les barrages souterrains sont des structures qui interceptent ou obstruent l’écoulement naturel de l’eau souterraine. Ils sont utilisés comme technologie de captage des eaux de pluie dans les zones arides et semi-arides.