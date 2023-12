Philip Morris International rejoint le Dow Jones Sustainability World Index

Philip Morris International (PMI) a intégré l’indice Dow Jones Sustainability World Index pour la première fois. Il s’agit de l’un des indices de référence les plus réputés pour mesurer la performance des entreprises en matière de développement durable, tel qu’identifié par S&P Global. De plus, PMI est pour la quatrième année consécutive admis à l’indice composite Dow Jones Sustainability North America.

PMI a obtenu une note de 85 sur 100 dans le classement S&P Global en 2023, en hausse de 21 points depuis qu’il a commencé à participer au classement en 2018. C’est la première année que PMI enregistre le score CSA le plus élevé parmi les 13 entreprises évaluées dans l’industrie du tabac par S&P Global.

La performance de cette entreprise, qui a entamé depuis plus d’une dizaine d’années sa transformation vers un avenir sans fumée en développant des produits de tabac alternatifs à risque réduit et scientifiquement prouvés, n’est pas reconnue par S&P seulement. ISS ESG Corporate Rating a qualifié PMI de statut «Prime». Ce statut est attribué aux entreprises qui remplissent des exigences de performance ambitieuses. À ce jour, PMI est la seule entreprise de l’industrie du tabac à avoir obtenu le statut Prime.

«Nous sommes la seule entreprise de notre secteur incluse dans l’indice mondial Dow Jones Sustainability, et pour la première fois en tête de l’industrie du tabac dans ce classement», a déclaré Jennifer Motles, directrice du développement durable chez PMI. Et d’ajouter : «Cette reconnaissance indique que nous sommes sur la bonne voie. Notre approche de la durabilité est profondément ancrée dans notre stratégie d’entreprise et constitue une véritable opportunité d’innovation, de croissance et de création de valeur à long terme».