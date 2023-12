Pétrole : Repli des cours suite à une faiblesse de la demande mondiale et un essor de l’offre américaine

Les cours du pétrole (Brent) ont enregistré 83 dollars en moyenne sur les onze premiers mois de 2023, en baisse de 18% en glissement annuel.

Selon la Note de conjoncture du mois de décembre 2023 publiée sur le site du ministère des Finances, les cours du pétrole (Brent) se sont établis à 83 dollars en moyenne en novembre, en baisse de 9% sur un mois et de 12% depuis leur pic de septembre (94 dollars). Le marché pétrolier semble revenir vers l’équilibre entre l’offre et la demande, après avoir été déficitaire au troisième trimestre sous l’effet des réductions de l’offre de l’OPEP+2 et de la reprise de la mobilité en Chine.

D’après la même source, les cours pétroliers continuent de fluctuer, passant d’un pic de 98 dollars fin septembre, leur plus haut depuis novembre 2022, à un creux de 74 dollars le 12 décembre, avant de rebondir à 80 dollars le 19 décembre. Le récent rebond des prix s’explique par des craintes de perturbation des approvisionnements en mer Rouge.

Dans un contexte marqué par un essor de la production pétrolière américaine et par une faiblesse de la demande mondiale, plusieurs pays de l’OPEP+ ont accepté, fin novembre, de réduire volontairement leur production de pétrole d’un total de 2,2 millions de barils par jour (mbj) au premier trimestre 2024.

Selon les prévisions de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la croissance de la demande mondiale de pétrole devrait ralentir en 2024 (+1,1 mbj après +2,3 mbj en 2023), en raison notamment d’un essoufflement de la reprise de la consommation en Chine (+0,8 après +1,7) et d’un repli de celle de l’OCDE (-0,3 après +0,1). Parallèlement, la croissance de l’offre mondiale devrait se poursuivre à un rythme modéré en 2024 (+1,2 après +1,8 mbj), tirée par les pays non-OPEP (+1,2 après +2,2), menés par les États-Unis (+0,3 après +1,4), alors que l’offre de l’OPEP devrait rester inchangée (0 après -0,4).

En termes de perspectives, les prix de pétrole devraient rester globalement modérés et évoluer aux environs de 80 dollars le baril en 2024 contre une moyenne de 83 dollars en 2023 et de 100 dollars le baril en 2022. Cependant, le marché pétrolier reste confronté à des risques de

fluctuations, liés notamment au contexte économique et géopolitique mondial.