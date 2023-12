OCP SA: l’AMMC vise la mise à jour du prospectus relatif à l’émission d’un emprunt obligataire

Le prospectus visé par l’AMMC est constitué du document de référence de OCP SA relatif l’exercice 2022 et au premier semestre 2023 enregistré par l’AMMC le 30 novembre 2023 sous la référence EN/EM/031/2023, et de la note d’opération, indique l’Autorité dans un communiqué.

Cet emprunt est composé de quatre tranches (non cotées) d’un plafond de 5 milliards de dirhams (MMDH) à maturité perpétuelle, précise l’AMMC, notant que la période de souscription s’étale du 7 au 11 décembre 2023 inclus.

Le prospectus visé par l’AMMC est remis ou adressé sans frais, à toute personne dont la souscription est sollicitée ou qui en fait la demande, et tenu à la disposition du public aux sièges sociaux de OCP SA et sur son site internet, de CDG Capital, d’Attijiari Finances Corp, d’Atijariwafa Bank et sur le site internet de l’AMMC.