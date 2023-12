La Direction des médicaments et de la pharmacie (DMP) n’a toujours pas réagi à l’alerte lancée, début novembre, par l’Agence nationale de la sécurité du médicament (France) déconseillant l’utilisation des médicaments vasoconstricteurs, notamment Humex Rhume, Dolirhume, Rhume, Nurofen Rhume et Rhinadvil Rhume. Ces médicaments traitant les symptômes du rhume (nez bouché, fièvre et mal de…