Ma concentration et les réseaux sociaux

Je suis freelance et je suis tout le temps sur mon ordinateur. Je travaille seul, alors que les réseaux sociaux sont un peu «mes collègues». Le problème c’est que je me rends compte que ces réseaux me ralentissent sur mon travail et ma concentration et je n’arrive pas à avancer comme je le devrais.

Désintoxiquez-vous. Les réseaux sociaux sont les leaders mondiaux en production de dopamine, en nous apportant une récompense facile et immédiate qui réduit en effet notre capacité à nous concentrer et élimine nos autres sources de satisfaction.

Vous êtes freelance, donc vous «vendez votre temps», multipliez votre tarif horaire par le nombre d’heures que vous passez sur un internet chaque jour, puis multipliez ce chiffre par 220 jours (nombre moyen de jours travaillés).

Vous avez le total ? Voilà le prix que vous payez chaque année pour ces «réseaux gratuits» : motivé à passer à l’action ?

Alors pendant votre travail, déconnectez-vous de vos réseaux et supprimez les notifications créées pour réduire votre libre arbitre sur la manière dont vous utilisez votre temps ! Internet + free-lance = désocialisation, aussi trouvez-vous de VRAIS collègues en intégrant par exemple un espace de coworking, qui va vous «énergiser» et vous permettre d’évoluer plus vite grâce et AVEC de VRAIES personnes.

Commencez par les brocolis

En diététique, il est conseillé de prendre son repas dans un ordre précis : d’abord les fibres puis les protéines et enfin les féculents : la satiété atteignant un niveau important au moment où vous commencerez le troisième plat, que vous consommerez en moindre quantité (voire pas du tout). Si vous procédez dans l’ordre inverse, le brocoli risque bien de rester dans le plat ! Il en est de même pour le travail. Commencez par ce qui vous apporte le moins de satisfaction et oblige votre cerveau à comprendre qu’il devra attendre pour avoir sa dose de dopamine. Une fois que vous avez atteint l’objectif que vous vous étiez fixé pour votre journée (vos deux plats), connectez-vous à vos réseaux sociaux en y accordant par exemple 1h par jour. Et optimisez-là ! (rappelez-vous de son coût) en prenant le contrôle sur votre feed, désabonnez-vous des pages qui ne vous apportent rien !

A vous maintenant de créer l’algorithme de VOTRE concentration mais surtout de votre libre arbitre !

A vous de jouer.