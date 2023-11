Les industries de la chimie et l’automobile auront leurs écosystèmes qualité

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a signé, le mercredi 22 novembre à Rabat, des conventions de partenariat avec la Fédération de la chimie et la parachimie (FCP) et l’Association marocaine pour l’industrie et la construction de l’automobile (AMICA), portant sur la mise en place d’écosystèmes de qualité.

Ils ont pour vocation de renforcer la qualité de l’offre au niveau de l’industrie nationale tant sur le plan du produit fabriqué que sur le plan managérial et celui des compétences et des ressources humaines.

L’objectif est de positionner le Maroc comme centre d’excellence dans les secteurs concernés et de permettre aux professionnels d’être plus compétitifs et en mesure de répondre aux besoins d’une clientèle de plus en plus exigeante, explique le ministère dans un communiqué.

Il s’agit de promouvoir la fonction qualité et les bonnes pratiques dans les industries concernées, favoriser l’échange d’expérience entre les experts du métier, accompagner les entreprises, notamment les PME, à la mise en place de systèmes de management de la qualité.

Il s’agit également de rapprocher les besoins du secteur en matière de formation en qualité et en infrastructure qualité aux différentes parties prenantes concernées.

Pour rappel, le ministère de l’Industrie et du Commerce organise la 23ème édition de la Semaine nationale de la qualité, du 22 au 30 novembre 2023, sous le thème «Une politique nationale de la qualité au service de la compétitivité».

La présente édition s’inscrit dans le cadre des initiatives visant la promotion de la culture qualité et de l’excellence et vise tout particulièrement à présenter le projet de la politique nationale de la qualité préparé par les cinq commissions issues du Conseil supérieur de la normalisation, de la certification et de l’accréditation (CSNCA).

Ce projet se fixe comme priorité la mise en place d’une infrastructure qualité efficiente, en mesure d’assurer des produits et services de qualité, conformes aux normes et réglementations techniques, l’objectif étant de favoriser une meilleure protection du consommateur et une compétitivité accrue des entreprises.

Il vise également, à travers le renforcement des différentes composantes de l’infrastructure nationale de la qualité, à contribuer au bon fonctionnement des marchés intérieurs et au renforcement de l’innovation, tout en favorisant la reconnaissance du système national de qualité à l’international pour faciliter l’accès des biens et services aux marchés étrangers.