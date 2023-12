Le partenariat de Safran avec le Maroc franchit un nouveau palier

La signature a eu lieu en présence de M. Abdellatif Miraoui, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, de M. Taoufiq Moucharraf, Secrétaire Général au Ministère de l’Industrie et du Commerce côté marocain, et de M. Olivier Andreis, Directeur Général du groupe Safran.

Cet accord, articulé autour de trois principes directeurs, vise à renforcer la présence de Safran au Maroc et à dynamiser le secteur aéronautique du pays. Les principes directeurs comprennent le développement d’une supply chain locale de qualité, le renforcement des activités de recherche et technologie, ainsi que la promotion des talents et des compétences à travers la formation et des partenariats éducatifs.

Selon M. Abdellatif Miraoui, ce partenariat démontre l’engagement historique de Safran envers le Maroc dans le secteur aéronautique. Il a souligné l’importance de créer des filières dédiées à l’aéronautique et la mise en place d’unités mixtes en partenariat avec les universités marocaines, couvrant des domaines tels que l’ingénierie, la recherche et développement, les bancs d’essai, et la simulation.

M. Taoufiq Moucharraf a également exprimé sa satisfaction quant à la compétitivité croissante de la plateforme aéronautique marocaine, soulignant la confiance des leaders mondiaux tels que Safran dans le potentiel du Maroc. Il a affirmé que cet accord ouvre de nouvelles perspectives de collaboration et renforce la position du Maroc dans le développement de technologies de pointe.

Olivier Andriès, Directeur Général de Safran, a souligné que cet accord cadre marque la continuité d’un partenariat fructueux, mettant l’accent sur le développement d’un écosystème industriel aéronautique robuste au Maroc. Il a souligné l’engagement commun envers le développement des talents, l’efficacité industrielle, l’innovation et la durabilité.