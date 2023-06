Le Maroc promeut sa filière oléicole aux USA

Pas moins de 40 exposants marocains sont présents au salon Summer Fancy Food de New York cette année.

Une délégation deux fois plus importante que l’année précédente composée d’industriels et de coopératives issus des secteurs agroalimentaire et halieutique.

Bon nombre d’opérateurs du secteur oléicole s’activent au pavillon national aménagé sur une superficie de 390m2 et comprenant une gamme de produits: l’huile d’olive, les olives, la confiserie, le couscous et pâtes, les conserves de sardines et de maquereaux, ainsi que les herbes aromatiques et les produits du terroir.

À l’occasion du salon, les exposants marocains de l’huile d’olive mettent les bouchées doubles avec pour ambition de renforcer la notoriété croissante des produits marocains sur le marché américain.

Sur trois jours, cette foire attire en effet plus de 20.000 professionnels venus des quatre coins du monde.

Aux acheteurs, exportateurs, usines de sourcing, distributeurs spécialisés, chaînes hôtelières et chefs cuisiniers, les entreprises marocaines ont pour argument une offre compétitive à forte valeur ajoutée, et la qualité des produits marocains riches en saveurs. La concurrence est rude en effet pour répondre d’une manière efficace aux besoins variés de la demande américaine.

Le secteur oléicole marocain est à la pointe de la technologie, adopte des pratiques durables qui protègent l’environnement et les ressources naturelles et préservent la diversité génétique, le sol et le paysage environnant, indique Morocco Foodex, l’organisme public chargé du contrôle et de la coordination des exportations agricoles et agroalimentaires.

Au cours de l’année écoulée, le Maroc a enregistré des résultats remarquables dans ses exportations vers les États-Unis. Les exportations marocaines en produits agroalimentaires vers ce marché ont atteint en 2022 un volume de l’ordre de 169.000 tonnes, enregistrant ainsi une croissance de 65% par rapport à 2019, et de 59% par rapport à l’année 2021.

Considéré comme un pays cosmopolite, les États-Unis sont un vaste territoire où chaque État est différent de l’autre. L’hétérogénéité de la population contribue au développement de la richesse du pays et à l’apparition de nouvelles tendances de consommation alimentaires axées sur la santé et le régime méditerranéen, faisant du marché américain un marché à fort potentiel pour les produits marocains.

Ce contexte est “prometteur”, assure un opérateur marocain pour lequel l’huile d’olive marocaine est reconnue grâce à sa grande qualité gustative, sa traçabilité, et sa richesse en acides, en antioxydants et en polyphénols naturels, autant de facteurs clés pour consolider la position du Maroc sur le marché américain.

“Le secteur oléicole marocain est résolument engagé à maintenir son leadership dans l’offre exportable du pays et à continuer de s’affirmer comme un fournisseur de grande fiabilité sur le marché mondial de l’huile d’olive”, soutient-il.

Le marché américain des aliments spécialisés atteindra 207 milliards de dollars d’ici la fin de 2023, soit une croissance importante par rapport à 194 milliards l’année dernière. Ces aliments représentent également 22% des produits d’épicerie, soit près du double qu’il y a dix ans.