Filière oléicole de Sefrou: Un chiffre d’affaires annuel de près de 590 MDH

La filière oléicole occupe une place stratégique dans le tissu agricole de la province de Sefrou de par sa grande contribution à la promotion de l’emploi et au développement socio-économique de la région.

Cette filière joue en effet un rôle important dans l’emploi, car elle contribue à la création de près de 300.000 journées de travail par an, à la valorisation des terres agricoles, à la lutte contre l’érosion des sols et au renforcement de l’adaptation au changement climatique, ainsi qu’à la stabilisation de la population des zones rurales, en plus de la satisfaction des besoins alimentaires de la population.

En dépit de la baisse du volume de production au cours de la saison agricole actuelle par rapport aux années précédentes, en raison du phénomène du Chergui qui a affecté les cultures, à l’irrégularité des précipitations et aux facteurs climatiques, l’oléiculture est considérée comme l’une des activités agricoles les plus importantes dans la province de Sefrou, avec une production annuelle moyenne de près de 68.000 tonnes et un chiffre d’affaires annuel de près de 590 millions de dirhams.

La culture de l’olivier s’étend sur une superficie totale de plus de 31.500 hectares, soit environ 27% des terres arables de la province de Sefrou, et elle est répartie entre 20% de terres irriguées et 80% en zones bour.

Cette filière agricole a connu une dynamique remarquable ces dernières années grâce notamment à la disponibilité d’une importante infrastructure pour l’agro-alimentaire, avec 27 unités modernes de trituration, à l’existence de grandes organisations professionnels impliquées dans la production et la valorisation de la filière oléicole (19 associations et un groupement d’intérêt économique), ainsi que les grandes opportunités de commercialisation du produit qui sont favorisées par la proximité géographique avec les deux grands centres urbains de Fès et Meknès.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du service des projets à la direction provinciale de l’Agriculture à Sefrou, Ben Driss Amraoui a indiqué que la production d’olives a enregistré cette année une baisse par rapport à l’année dernière, en raison notamment des changements climatiques, notamment le phénomène du Chergui qui a sévi dans la région au cours du mois d’avril.

Dans ce contexte, il a passé en revue les efforts du ministère de l’Agriculture pour accompagner les agriculteurs et promouvoir la production à travers la plantation d’environ 5.100 hectares dans le cadre du Plan Maroc Vert (2010-2020) et le renforcement des capacités des producteurs par l’encadrement et le soutien à l’acquisition du matériel agricole pour la récolte des olives.

Selon Amraoui, ces efforts ont également porté sur la construction et l’équipement de deux unités de trituration et l’attribution d’un soutien financier pour l’encouragement de la plantation d’oliviers à hauteur de 3.500 dirhams par hectare pour les terres bour et de 5.000 dirhams par hectare pour les terres irriguées, en plus de l’appui alloué à la création d’unités de trituration.

De son côté, le président de l’association de production d’olives à Nyazgha, relevant de la ville d’El-Menzel (province de Sefrou), Hicham Abiya a affirmé que la production a baissé ces dernières années en raison des conditions climatiques défavorables et de l’irrégularité des précipitations, ce qui a entraîné une hausse des prix de vente de l’huile qui a atteint 80 dirhams le litre.

Selon le ministère de l’Agriculture, l’olive est la principale espèce fruitière cultivée au Maroc, avec 65% de la superficie arboricole au niveau national.

L’oléiculture est présente dans 10 régions du Royaume, notamment à Fès-Meknès et Marrakech-Safi, qui concentrent à elles seules 54% de la superficie oléicole.