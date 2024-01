Le groupe OCP lance un projet d’exploitation de la potasse dans la région de Khemisset

Leader mondial sur le marché de la nutrition des plantes et premier producteur mondial d’engrais phosphatés, le Groupe OCP se positionne sur l’exploitation et la distribution de la potasse, élément essentiel dans la production d’engrais et de fertilisants. Objectif : assurer l’autonomie du pays dans un nutriment vital à la nutrition des plantes.

Le premier producteur mondial d’engrais phosphatés a en effet lancé, en partenariat avec l’ONHYM, un projet portant sur la valorisation et l’enrichissement du minerai de potasse dans la région de Khemisset, à 80 km à l’est de Rabat. Les deux licences d’exploitation couvrent une superficie de 176 km2 dans les zones de Khemisset central, Sidi Daoud et Oued Beht.

Suite aux résultats encourageants des études de préfaisabilité, le projet minier de Khemisset a déjà franchi plusieurs étapes clés notamment la densification de l’exploration géologique, le lancement des études de faisabilité et la certification des ressources estimées à près de 350 millions de tonnes.

Les études et l’exécution du projet ont été confiées à JESA, filiale du Groupe OCP. Leader Africain de l’ingénierie, du conseil et de la gestion de projets, JESA dispose d’une large expertise et d’un savoir-faire en matière d’ingénierie indispensables à la réussite du projet.

Actuellement, le projet minier de Khemisset est à un stade avancé de progression. Afin d’atteindre les couches potassées, une galerie est en cours de creusement, atteignant à ce jour plus de 1000 m, et une seconde sera entamée très prochainement.

Le Groupe OCP assurera une exploitation durable du minerai potassique. Un programme de recherche a été, à cet effet, co-construit avec l’UM6P (Université Mohammed VI Polytechnique). Il vise le développement de procédés innovants pour le traitement du minerai, l’optimisation de l’utilisation de l’eau et la valorisation des rejets liquides et solides.