Le groupe israélien Selina ouvre un hôtel à Dakhla

Selina Hospitality annonce l’ouverture de son nouvel hôtel à Dakhla. Dans un communiqué publié ce mercredi, le groupe hôtelier promet à ses clients «une expérience unique et immersive dans la magnifique ville côtière de Dakhla». Le groupe israélien avait déjà communiqué en mars dernier sur son projet à Dakhla, le deuxième au Maroc après celui d’Agafay, annonçant sa préouverture fin avril.

L’hôtel propose une gamme d’hébergements adaptés à tous les types de voyageurs, souligne le groupe. «Des chambres privées confortables aux dortoirs élégants, nous proposons des options pour tous les budgets. Les clients peuvent également profiter d’une variété d’équipements, dont une piscine, un centre de bien-être, un restaurant sur place et des espaces de coworking», précise Selina.

Par ailleurs, l’établissement s’engage, dans une démarche RSE, à collaborer avec des artisans, des entreprises et des organisations locales pour mettre en valeur le riche patrimoine culturel de la région.

«Nous sommes ravis d’ouvrir cet hôtel à Dakhla. Avec sa beauté naturelle et sa culture dynamique, la ville est la destination idéale pour un hôtel Selina. Nous sommes impatients d’accueillir des clients du monde entier et de leur offrir une expérience inoubliable», a déclaré Rafael Museri, PDG et co-fondateur de Selina.