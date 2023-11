Le français Sucden s’apprête à acquérir 10% de Cosumar

Le négociant français de matières premières, Sucres et Denrées (Sucden), s’apprête à acquérir une participation d’environ 10% dans Cosumar.

Le deal aurait été conclu avec des investisseurs locaux et devrait être finalisé avant la fin de l’année, selon Bloomberg qui cite des sources proches du dossier.

L’accord intervient alors que les pénuries mondiales ont fait grimper les prix du sucre, face à un sous-approvisionnement du marché mondial à cause de la crise du secteur au Brésil, Inde et Thaïlande, et une baisse des récoltes qui se poursuivra.

Le prochain achat de Sucden intervient également alors que Wilmar International, l’un des plus grands négociants de sucre au monde, a annoncé avoir accepté de vendre sa participation de 30,5% dans Cosumar à des investisseurs marocains pour 5,96 milliards de dirhams.

Le négociant français Sucden, qui détient 15% du marché du sucre au niveau mondial et négocie également du café et du cacao, est profondément enraciné au Maroc. Ses fondateurs, Maurice Varsano et Jacques Roboh, ont lancé une entreprise de commerce de sucre, de thé et de sel au Maroc à la fin des années 1940.