Le CRI Tanger-Tétouan-Al Hoceima veut séduire la Catalogne

Une rencontre d’affaires internationale nommée “Doing Business in Tangier-Tetouan-Al Hoceima” s’est tenue le 13 décembre à Barcelone, visant à présenter les opportunités d’investissement et les points forts de la région. Organisé par le Centre régional d’investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA), cet événement a réuni des acteurs économiques locaux, nationaux et internationaux pour favoriser les échanges commerciaux entre la région et la Catalogne. Les discussions ont mis en lumière les vastes potentialités dans des secteurs variés, tels que l’industrie automobile, l’offshoring, la logistique, les énergies renouvelables, le tourisme et l’industrie agroalimentaire.

Organisée en partenariat avec la Chambre officielle de commerce d’Espagne à Tanger, le Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES), la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM-TTA), la rencontre a vu la présence de plus de 400 personnes d’horizons différents, dont une délégation marocaine composée de plus de 150 acteurs économiques représentant aussi bien le secteur public que privé, ainsi que la communauté de la diaspora marocaine à Barcelone.

Au programme de cet événement ont été proposés des ateliers et des rencontres B2B et de networking ayant réuni des institutionnels et des hommes d’affaires marocains avec leurs homologues espagnols, ainsi que des présentations sur les potentialités de la région, les services d’accompagnement et les incitations proposées à l’échelle nationale et régionale.