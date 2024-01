Tanger-Tétouan-Al Hoceima : 180 milliards de DH d’investissements entre 2020 et 2023

Ces projets vont permettre la création à terme de plus de 300.000 postes d’emplois stables, selon des données du Centre régional d’investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA).

De même, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Charte d’investissement, un nouvel élan a été donné au climat des affaires au niveau régional.

Les chiffres relatifs aux projets d’investissement ayant sollicité la conclusion d’une convention d’investissement avec l’Etat en témoignent avec l’approbation par la CRUI de 49 demandes de convention d’un investissement global d’environ 17 milliards de DH. Ce qui devrait permettre de créer 10.000 emplois à moyen et long terme.

Par ailleurs, le CRI affirme que la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima fait l’objet d’un engouement continu des grandes multinationales et des entreprises nationales souhaitant y investir et d’en faire leur base de croissance privilégiée à l’échelle mondiale, leur donnant un accès optimal à un marché de plus de 2 milliards de personnes.