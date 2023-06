Le commerce de proximité, objet de plusieurs conventions de partenariat

Le rôle du commerce de proximité est indéniable dans le paysage économique national. C’est un « maillon incontournable de la chaîne d’approvisionnement, mais également une alternative de financement inconditionnel pour les ménages marocains ». C’est à travers ces mots que le ministre de l’industrie Ryad Mezzour a qualifié ce commerce, lors de la célébration de la journée nationale du commerçant, ce 21 juin à Kser Lekbir.

Le Gouvernement accorde une attention particulière à ce secteur, compte tenu des chantiers entrepris, pour améliorer les conditions de travail du commerçant, développer le cadre législatif et répondre mieux aux attentes du consommateur marocain. Il n’en demeure pas moins qu’il affronte plusieurs défis, qu’il est nécessaire de soulever. Pour cela, trois thématiques ont été discutées pendant cette journée, dont le rôle de la modernisation dans le renforcement de la compétitivité du commerce de proximité, l’approche à mettre en place pour garantir un meilleur financement du commerçant tenant compte de la mutation du comportement du consommateur, ainsi que les perspectives à venir à la lumière du chantier Royal relatif à la couverture sociale.

C’est ainsi que plusieurs conventions de partenariat visant le développement du commerce de proximité ont été signées. La première porte sur l’alphabétisation fonctionnelle en faveur des commerçants de proximité, signée entre le ministère de l’industrie, l’agence de lutte contre l’analphabétisation et la fédération des chambres de commerce et d’industrie. En partenariat avec la Fondation Marocaine pour l’Education Financière, deux autres conventions spécifiques concernant l’éducation financière des commerçants, ont été conclues avec la Chambre de Commerce d’Industrie et de Services (CCIS) de la région de Beni Mellal-Khénifra et celle de Fès-Meknès. La dernière est signée entre le ministère de l’industrie, la fédération des chambres de commerce et de d’industrie et l’OMPIC