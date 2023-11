Le cannabis marocain légal «s’exporte» pour la première fois

Il y a quelques semaines, les agriculteurs du cannabis licite à usage médical et industriel ont procédé, dans les trois zones autorisées et sous haute surveillance, aux premières récoltes. Et il y a quelques jours, on a même assisté à la première sortie légale du cannabis marocain vers le Vieux Continent. En effet, plusieurs coopératives accompagnées par l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC) ont pris part au Salon pragois Cannafest. Et il s’agit de la première participation des producteurs marocains à une foire internationale.

Selon nos sources, ils étaient plus d’une vingtaine de producteurs locaux à avoir fait le déplacement, du 2 au 5 novembre, à Prague avec une dizaine de produits dans les bagages. Et ce, à la faveur de licences spéciales accordées par le département de la Santé, de l’ANRAC et de l’ONSSA, indique-t-on.

L’État accompagne les agriculteurs

Le choix du Vieux Continent n’a rien d’anodin. En effet, c’est l’un des marchés les plus dynamiques dans le monde. Selon des estimations, rien que sur le rayon du cannabis médical, ce marché a pesé 1 milliard de dollars en 2022 et des études font état d’une croissance annuelle à deux chiffres dans les années à venir.

Pour ce déplacement à Prague, il s’agit, en fait, d’un effort consenti par les autorités marocaines pour l’accompagnement des agriculteurs afin de marketer leurs produits destinés à des usages industriel et médical. Le choix du lieu n’est pas fortuit non plus, puisque le Cannafet est l’une des vitrines européennes incontournables pour les professionnels du secteur, précisent nos sources.

Et les produits marocains, qui enregistrent leur première sortie légale du territoire, ont de quoi intéresser les importateurs européens, voire au-delà. En mars dernier, la coopérative BioCannat annonçait l’installation de sa première usine à Bab Berrad. À peine une année après l’obtention de son autorisation de transformation, de commercialisation et d’exportation du cannabis et de ses produits dérivés, elle a pu acter la première opération de transport de cannabis à l’étranger, apprend-on sur sa page Facebook.

Il est à noter que dans le cadre de ses actions tendant à séduire les investisseurs, l’ANRAC, dont le directeur général Mohamed El Guerrouj vient d’être confirmé à son poste lors du Conseil des ministres du 19 octobre, a organisé une mission de prospection à Amsterdam (Pays-Bas), en présence de représentants de plusieurs coopératives marocaines.

Pour rappel, cette première sortie du cannabis licite made in Morocco n’aurait été possible sans la détermination de l’État à aider les agriculteurs des trois régions concernées, Chefchaouen, Taounate et Al Houceima, qui ont été autorisés, à la faveur du dispositif légal encadré par la loi 13.21, de cultiver le cannabis à usage médical et industriel. C’est ce qui a permis, chemin faisant, la création de plusieurs coopératives.

Mais le soutien de l’État ne se limite pas à faire en sorte que les produits marocains soient promus à l’étranger. En effet, cet accompagnement se manifeste aussi en amont, notamment en matière d’importation et de distribution des graines.