L’artiste du bureau to send

Ne me quitte pas…

Vous connaissez certainement la célébrissime chanson de Jacques Brel, où il est prêt à «offrir des perles de pluie» à la personne qu’il ne veut pas voir partir. Eh bien, même si ce n’est pas très agréable à vivre, c’est aussi le cas en entreprise. Quand il s’agit de compétences rares, voire très rares, elles sont parfois prêtes à beaucoup «d’arrangements» pour s’assurer de la fidélité du collaborateur si précieux qui accepte et/ou s’octroie (à tort à mon sens, car le talent n’empêche pas de se comporter avec «élégance» et sobriété) le plus souvent des libertés que personne n’ose lui discuter. C’est injuste, oui, mais y pouvez-vous quelque chose ? Non : c’est à votre management de réagir (ce qu’il devrait faire). Maintenant, tout dépend aussi de l’attitude de cette «star»: est-elle arrogante? Utilise-t-elle son statut privilégié au détriment de ses collègues (dont vous) ou se contente-t-elle de vivre sa vie sans empiéter sur d’autres plates bandes ? Dans le premier cas, éloignez-vous de cette personne, car la fréquenter ne fera qu’exacerber vos ressentiments, voire votre jalousie. Mais dans le second, vous pouvez soit vous en approcher pour mieux la comprendre et découvrir sa «botte magique» ou encore l’ignorer «avec légèreté» et vivre VOTRE vie !

Concentrez-vous sur vous…

Vous ne pouvez pas changer les choses mais vous pouvez changer votre manière de les voir, notamment en vous concentrant sur un sujet bien plus intéressant : vous-même et votre made skill.

Cette compétence est ce qui nous rend «unique» et que nous découvrons souvent en exerçant tout autre chose que notre travail (activités sportives, associatives, passions pour un sujet précis…). Allez à sa recherche, ce talent est en vous et il attend que vous le trouviez et le développiez. Enfin, revenons aux règles de jeu qui sont essentielles pour vivre en société, ne pas s’y conformer démontre une incapacité à gérer ses frustrations et donc une certaine immaturité. Alors, ne regrettez pas cet injuste traitement de faveur, vous aurez le talent et la rigueur, et ça, c’est vraiment l’apanage des plus grandes stars !

À vous de jouer !