Je suis le seul à dire ce qui ne va pas… ça déplaît

Quand quelque chose ne va pas (et il y en a beaucoup), je ne peux pas me taire, je suis comme ça, direct et franc, mais ça me donne le rôle du râleur de l’équipe et j’ai même eu quelques reproches de la part de notre manager. Donc, on doit se taire et faire l’hypocrite ?

Entre «faire l’hypocrite» et se transformer en machine à indignations permanentes, il y a sans doute un juste-milieu plus constructif et vertueux pour vous et vos collègues.

Bravo !

Peu de personnes veulent endosser le rôle du messager de mauvaises nouvelles…. Alors, on «cache sous le tapis» ces informations qui finiront pourtant un jour par faire surface, mais le plus tard possible et de préférence, lorsque la personne en charge sera déjà à un autre poste.

Le fait de vouloir «soulever le tapis» démontre votre implication «courageuse» et votre conscience professionnelle ! A moins que vos «motivations» soient différentes, comme vouloir «détruire» la réputation de vos collègues pour mieux vous mettre en valeur. Mais si vos motivations sont «vertueuses», vous devez continuer à suivre vos convictions !

Si vous ne soulignez QUE les choses négatives, votre discours sera décrédibilisé et pourra même devenir inaudible pour beaucoup. Aussi, choisissez vos batailles, en vous concentrant sur ce qui est vraiment important.

Mais si, en plus, vous le faites de manière agressive, voire en «dépassant les limites» du respect ou en invectivant des personnes en public, la forme occultera le fond et vous ne serez pas écouté.

Tout dire : à condition…

Bien sûr qu’il ne faut pas occulter les problèmes, mais votre but n’est pas de les DÉNONCER mais bien de les RÉSOUDRE, n’est-ce pas? Et vous n’y arriverez certainement pas SEUL.

Aussi, privilégiez les «one to one», apprenez à relever (aussi) les accomplissements positifs et démontrez par votre manière de communiquer que vous le faites dans un esprit constructif et solidaire de vos collègues.

Enfin, n’oubliez pas que les donneurs de leçons sont rarement appréciés quand eux-mêmes n’acceptent pas la critique qui les concernent.

Attendez-vous des autres un changement ?

Alors, donnez l’exemple en changeant votre manière d’illustrer «vos indignations».

A vous de jouer !