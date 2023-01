Je ne tiens jamais mes résolutions

Chaque année, je prends de bonnes résolutions, je les écris même en détail, mais je ne les tiens pas, je me demande pourquoi et surtout si au fond je ne devrais pas arrêter de le faire ? Je ne comprends pas si c’est dû seulement au stress ou si j’aurais raté quelque chose.

Vous n’êtes pas le seul : selon une récente étude, seulement 9% des personnes qui prennent de bonnes résolutions arrivent à les atteindre à la fin de l’année !

Mettez en place le bon décor

Le stress nous amène à retourner à notre ancienne «programmation» du cerveau : aller vers la récompense la plus FACILE ( la fameuse dopamine) qui va nous aider à gérer cette pression, comme reprendre du chocolat, allumer une cigarette ou ne pas prioriser sa journée sur ce si bel agenda que l’on s’est pourtant offert et se laisser aller à gérer ses tâches en dépit du bon sens.

Aussi, il est primordial AVANT de travailler à vos bonnes résolutions d’adresser cette problématique de stress par la mise en place «du bon décor» pour cette nouvelle scène de votre vie ! Comment ? En évitant (surtout les premières semaines) ces situations prévisibles, ces personnes ou relations toxiques qui vont le «réveiller», et en faisant du «renforcement émotionnel» par la pratique d’un sport, une alimentation saine et un sommeil de qualité.

Vous avez les mauvais objectifs

Ne vous concentrez pas sur le fait d’arrêter vos mauvaises habitudes pour les remplacer par les bonnes, parce que notre cerveau est orienté action et non INACTION. Aussi, concentrez-vous sur cette BONNE habitude ou décision que vous souhaitez adopter. Oubliez aussi les résolutions non SMART, parce que trop ambitieuses. Prenez «seulement» DEUX résolutions : une pour votre vie privée et une autre pour votre vie professionnelle et «découpez-la» en baby steps que vous pourrez évaluer et célébrer surtout ! Acceptez de fléchir mais pas d’échouer.

Vous pouvez reprendre dès aujourd’hui. Parce que les résolutions sont faites pour le présent, et qu’il vous appartient !

Enfin, donnez du sens à votre résolution :

Quelle est l’INTENTION PROFONDE qui est derrière cela, et pourquoi est-ce si important pour vous, en quoi l’atteindre vous rapprochera de votre vision et de la personne que vous êtes vraiment ?

A vous de jouer !