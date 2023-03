Je ne sais travailler qu’en urgence

Je sais que beaucoup ne me comprennent pas, mais moi, les trucs de planification, ce n’est pas pour moi, je préfère travailler en urgence, c’est là où je suis le plus performant. Mon manager n’est pas d’accord avec moi, je veux bien essayer de changer, mais ça ne va pas être facile.

Vous pensez que cela vous rend plus performant? Vous avez tort, car votre «vitesse» vous ralentit !

Motivation versus procrastination

La plupart des personnes qui «prônent» l’urgence comme vous sont en réalité dans la procrastination. Que faites-vous pendant ce temps où vous ne faites pas ce que vous étiez censé accomplir? Travaillez-vous à un projet peu important ou dont la deadline dépasse les 3 mois ? Ou, êtes-vous tout simplement en train de remplir «avec du vide» ce temps précieux que vous n’utilisez pas à bon escient ?

Si c’est votre cas, le seul fait de prendre conscience que vous avez abandonné votre motivation à la procrastination vous aidera peut-être à établir une To do List (terme haï par les pro-urgence) et à vous y tenir et surtout à chercher une source de motivation plus vertueuse.

Le travail en urgence peut être motivant en effet : on se retrouve «habité» par une énergie particulière, en pleine puissance de nos capacités.

Mais nous avons tort !

L’urgence est le terreau de la médiocrité et du travail en «surface», car vous ne travaillez pas BIEN mais VITE, ce qui est très différent !

Votre vitesse vous ralentit

– Voulez-vous /puissiez-vous vivre toute votre vie sur ce rythme ? Jusqu’à quand vos collègues, boss, partenaires «comprendront» votre mode de travail?

Comment réagirez-vous quand vous serez écarté des TOP projets ou promotions car jugé pas assez « fiable» vu les enjeux ? Vos proches sont-ils «ravis» de vous voir absent certains week-ends pour cause «d’urgence» ?

A moins d’être doté d’un talent EXCEPTIONNEL, votre «différence» finira un jour ou l’autre par ralentir votre carrière, ce qui est dommage pour quelqu’un qui aime la rapidité, n’est-ce pas ?

Alors, vous allez vous mettre en pilotage automatique pour un mois : traitez les tâches quand elles arrivent, ne les reportez pas.

Et évaluez l’impact vertueux de ce changement sur la qualité de votre travail, de vos relations, mais aussi sur votre sommeil et votre sérénité !

A vous de jouer !