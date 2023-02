Je m’ennuie dans mon job…, routine et stress

Je travaille dans le secteur des assurances et j’ai des tâches répétitives : je remplis des dossiers toute la journée, avec une pression importante et quotidienne. Je me réveille chaque matin en disant que ça va être un jour comme les autres, sans apprentissage et juste de la routine et du stress !

Highlight : trouver du sens à ce que l’on fait n’a jamais eu autant de…SENS aujourd’hui, et lorsque votre entreprise n’en a pas conscience, alors vous devez le créer vous-même !

Sans «le sens»…

Lorsque nous trouvons du sens à ce que l’on fait, la pression et même certaines tâches ingrates ne nous gênent plus, nous les accomplissons au lieu de les reporter ou de les faire par «dépit».

Mais dans le cas contraire, la contrariété si minime soit-elle et qui plus est, le moindre obstacle nous paraît impossible à surmonter et surtout à vivre.

Alors, nous finissons par ne voir QUE çA : le «côté obscur» de notre job et nous pouvons même commencer à normaliser la médiocrité de nos livrables.

Aussi, votre premier devoir est de sauver votre rêve, comme le disait Modigliani, alors, refaites connaissance avec ce rêve, et commencez à y travailler. Cela peut concerner une reconversion professionnelle ou une promotion. Dans certains jobs, il existe un paradoxe injuste : nous n’arrivons pas à obtenir de promotion pour la même raison que nous pensons – à juste titre – la mériter: nos performances !

Pourquoi cela ?

Parce que le n+1 ne veut surtout pas se séparer d’un aussi bon élément et surtout pense qu’il ne trouvera pas un remplaçant aussi bien et motivé que lui.

C’est évidemment une erreur de management, car si l’expertise ne peut qu’évoluer, il en est tout autre s’agissant de la motivation et donc de la performance.

Aussi, je vous suggère de capitaliser sur votre expertise : vous avez rempli des centaines de dossiers d’assurance, vous avez donc acquis une excellente expérience sur les erreurs à éviter, les bonnes pratiques, les habitudes de consommation des assurés, et les façons de travailler des courtiers et des agents généraux.

Dans tous les cas, il ne faudrait pas accepter ce statu quo, et prenez en main votre carrière pour mettre carrément à la porte l’ennui et retrouver le sens de votre mission au travail

A vous de jouer !