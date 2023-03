Je fais trop confiance et ça me joue des tours

Je suis quelqu’un de gentil, je sais que c’est un défaut et je fais confiance trop vite, je donne beaucoup et ne reçois pas grand-chose en retour, voire des choses négatives et ma carrière n’avance pas comme je voudrais. Une situation qui me cause beaucoup de soucis. Je veux changer.

La gentillesse et la confiance sont de précieux trésors, à condition de les partager correctement.

Deux déceptions

Vous avez deux déceptions à gérer : vis-à-vis de vous-même et de la personne «ingrate» à qui vous avez accordé cette «gentille confiance». A votre avis, sur laquelle pouvez-vous agir ? La première, bien sûr ! Le triangle de Karpman met en scène trois acteurs qui sont chacun indispensables : la victime, le sauveur et le bourreau, et on peut jouer TOUS les rôles : vous sauvez une victime qui devient votre bourreau par son ingratitude et vous transforme en victime : vous suivez ?

Si vous êtes régulièrement dans le rôle du sauveur, sortez de ce triangle en urgence. Votre mission dans la vie n’est pas d’aider tout le monde, et encore moins les personnes qui ne demandent rien. Commencez d’abord par vous-même: ce n’est pas de l’égoïsme mais du renforcement en estime de soi qui boostera votre CONFIANCE EN VOUS ce qui vous aidera à accorder votre confiance avec plus de discernement.

Pact

Maintenant que vous êtes sorti du triangle, essayez cette méthode que j’ai appelée PACT et qui se déroule en 4 étapes :

1. Parole, 2. Acte, 3. Cohérence, 4. Temps.

Écoutez activement ce que la personne dit, repérez les mots/sujets qui reviennent souvent, et leur «Pareto d’égoïsme» : entre ceux qui la concernent et ceux qui VOUS concernent VOUS. Puis, observez ses ACTES et cherchez la COHÉRENCE entre ces deux points. Prenez le TEMPS pour appliquer PACTE, surtout si votre intuition vous envoie des signaux d’alerte. Si ces 4 conditions sont remplies, alors vous pourrez commencer à accorder votre confiance. Dans le cas contraire, restez en relation avec elle mais en mode «Vigie Confiance» tout en évitant tout de même de faire payer l’addition des personnes qui vous ont déçu à celles qui ne vous ont jamais rien fait (ou malheureusement pas encore). En adoptant cette démarche, vous aurez signé le meilleur pacte : la paix avec vous-même et le renouement avec votre confiance en vous et en vos choix !

A vous de jouer !