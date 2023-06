MRE : Lancement à Valence d’un réseau de compétences

Un premier réseau des compétences marocaines est lancé dans la Communauté autonome de Valence. Ce réseau composé de hauts cadres dans différents domaines, a été créé dans l’objectif de devenir un espace de discussion et d’échange entre ses différentes composantes, ainsi qu’une plateforme d’information sur les opportunités qu’offre le Maroc pour le renforcement des partenariats, des investissements ainsi que de la coopération bilatérale.

Lancé lors d’une rencontre, tenue ce week-end, avec le consul général du Maroc à Valence, le réseau, constitué pour moitié de femmes, regroupe des compétences en médecine, ingénierie, entreprenariat, recherche scientifique, architecture, énergies renouvelables, intelligence artificielle et en droit.

A cette occasion, il a été passé en revue les opportunités d’investissement qu’offre le Royaume. Les compétences marocaines résidant à l’étranger, peuvent ainsi participer au développement économique et social de leur pays d’origine, grâce à leurs expertises et à leurs réseaux de contacts. Partant de là, la mobilisation des compétences et talents marocains établis à l’étranger, est une nécessité pour le Royaume.