Marrakech : 2,8 MMDH d’investissements annoncés dans l’eau et l’électricité

La Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Marrakech (RADEEMA) a programmé un budget d’investissement pour la période 2024-2028 de 2,8 milliards de dirhams (MMDH) dont 735 millions de dirhams (MDH) pour le seul exercice de 2024.

Parmi les objectifs principaux de cette stratégie, la sécurisation, en continu, de l’alimentation de la ville en eau et en électricité et l’efficacité des services y afférents, ainsi que la réussite de la transformation digitale de la Régie par la simplification des démarches.

Il s’agit aussi de la généralisation de l’accès aux services de base, au profit des citoyens, notamment ceux en situation de précarité, la protection de l’environnement par l’élimination de la pollution et des points noirs, la protection de la ville contre les inondations ainsi que l’économie des ressources.

Durant la période 2018-2023, la RADEEMA a réalisé une enveloppe d’investissement de 1,875 milliards DH. Ce programme a été consacré au renforcement de l’infrastructure d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide de Marrakech.

Parmi les réalisations, le nouveau complexe hydraulique de 30.000 m3, la mise en service des projets d’extension de la Station d’épuration des eaux usées de Marrakech (STEP) et de l’usine de séchage solaire des boues, la réalisation (phase finale) des travaux relatifs au nouveau poste source STEP (225 KV/ 20 KV – 2 x 70 MVA) ainsi que la réhabilitation, le renforcement et l’extension des réseaux par la pose de plus de 2.409 Km (1.177 Km pour l’électricité, 584 Km pour l’eau potable et 648 km pour l’assainissement liquide).

La RADEEMA s’est également investie dans l’amélioration des espaces d’accueil ainsi que la dématérialisation et la digitalisation des procédures, notamment commerciales, par la généralisation de la télé relève des index de consommation d’électricité au profit des grands clients, s’ajoutant ainsi à la lecture intelligente des compteurs et la Borne Smart Services, ainsi que la mise à la disposition des clients comme guichet intelligent et express pour le traitement de leurs demandes.