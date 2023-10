Barceló rachète les deux hôtels Farah de Casablanca et de Rabat

La multinationale espagnole spécialisée dans l’hôtellerie Barceló a annoncé, jeudi, le renforcement de sa présence au Maroc, à travers l’achat et la rénovation de deux hôtels cinq étoiles dans les villes de Casablanca et Rabat, pour un investissement total de 80 millions d’euros.

Ces deux établissements, précédemment exploités sous l’enseigne “Farah”, de 279 et 192 chambres respectivement, seront rénovés dans les mois à venir, indiquent des médias spécialisés.

La société basée à Palma de Majorque, fondée en 1932, exploite déjà huit hôtels dans six villes marocaines, avec plus de 1.600 chambres.

Depuis l’arrivée de Barceló Hotel Group au Maroc en 2006, l’entreprise a investi, avec ses partenaires marocains, plus de 150 millions d’euros dans le Royaume dans l’acquisition, la rénovation et le repositionnement de ces hôtels.

Le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, le ministère délégué en charge de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques et le Groupe Barceló, avaient signé, en septembre 2022 à Tanger, un mémorandum d’entente en vue de stimuler l’investissement privé dans le secteur touristique.

Cet accord consiste en l’acquisition et la rénovation de plusieurs hôtels au Maroc, afin de leur donner un nouveau souffle et enrichir l’offre hôtelière du Royaume.