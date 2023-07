70% des investissements des MRE concernent l’immobilier

Mme El Mansouri a mis en exergue le souci du ministère de faciliter l’accès des Marocains résidant à l’étranger (MRE) à l’administration et appuyer leur contribution au développement de leur mère patrie, qu’il s’agisse d’acquisition de logements ou de biens immobiliers à des fins d’investissement.

Dans une réponse à une question sur “Les mesures adoptées au profit de la communauté marocaine résidant à l’étranger dans le domaine du logement”, posée par le Groupe Authenticité et modernité (PAM) lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, Mme El Mansouri a relevé que le ministère avait organisé la première édition de la campagne d’accompagnement des MRE du 28 juillet au 10 août 2022, et ce en aménageant des espaces d’accueil au niveau des différents points de passage (aéroports et ports) ainsi que des aires de repos.

Dans le cadre du suivi de l’assistance technique et administrative, les agences urbaines ont dans ce sens élargi leurs prestations numériques en allouant un espace dédié aux MRE et qui permet l’obtention d’informations par voie électronique, le traitement électronique des réclamations, et la communication sur les offres d’investissements disponibles au niveau territorial, a-t-elle ajouté.

Ces procédures ont permis l’examen de 3 667 dossiers, dont 2 853 ont été approuvés, soit 78%, ainsi que de livrer 645 notes de renseignements urbanistiques, dont 32% en format numérique, a-t-elle fait savoir.

Sur la base de l’évaluation de la première édition de la campagne d’accompagnement des MRE, qui a enregistré 1 281 visiteurs, la ministre a émis la circulaire n° 3511 en date du 12 juin 2023, dans l’objectif d’organiser la deuxième édition de cette campagne pour l’été 2023, prévue en août prochain.