Ils ne savent pas vendre le changement !

Et vous ? Vous savez ? Oui, je sais, c’est parfois difficile de se remettre en question quand on est «manager de manager» et qu’on passe son temps à décider, évaluer, refuser ou encore fixer des objectifs.

Mais…

Si le message «cascadé» est confus, peut-être que c’est justement à la source de la cascade que le problème se trouve…. Aussi, assurez-vous de transmettre les points clés, les tenants et aboutissants, les impacts sur chaque direction (un changement de SI n’aura pas les mêmes impacts sur la RH ou la logistique) et surtout de dire les choses franchement et simplement. Car, à force d’utiliser des «jolis mots» pour «emballer» certaines décisions difficiles, on finit par ne plus se comprendre du tout ! Aussi, assurez-vous qu’ils soient à L’AISE de vous dire qu’ils NE VOUS ONT PAS COMPRIS. Au cours de mon expérience, j’ai eu – trop – de fois la réponse à la question «mais pourquoi vous souhaitez faire le focus sur ce point», «c’est parce que ça vient de la DG, c’est une décision stratégique»… sans plus d’explication…

Ce que l’on comprend

Il se peut aussi que chacun à sa manière, vos managers ne se sentent pas à l’aise pour «aller au charbon» et porter des changements auxquels ils n’adhèrent pas vraiment ou qu’ils ne savent pas argumenter, ou encore ils ont peur de la réaction de leurs équipes. Alors, allez au-delà du «just say it» en organisant pour vos managers une séance de coaching en prise de parole et en leur fournissant un argumentaire CRÉDIBLE pour répondre aux questions inévitables qui se poseront de la part de leurs équipes (et qui sont en général occultées lors des présentations powerpoint à l’étage de la DG). Avec ce «kit» changement, vous aurez donné à la fois le what, why et le how, une véritable boîte à outils qui aidera chacun à comprendre, accepter puis cascader ces changements. Ces derniers ne se «vendent» pas sur des slides, mais à des hommes et des femmes faits d’émotions, de contradictions, mais aussi de potentiels incroyables, pour peu que vous sachiez les déclencher…. Un «Human to Human» dans toute son essence !

A vous de jouer