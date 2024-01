IA, cybersécurité, analyse de données… Les profils ciblés par le gouvernement

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique, Ghita Mezzour, vient de donner plus de précisions sur le programme de formation de 8.000 ingénieurs initié entre son département et celui de l’enseignement supérieur.

Lors d’un passage devant le Parlement, lundi, la ministre explique que cette formation concerne divers cycles à savoir la licence, le diplôme universitaire en technologie (DUT), le master et les ingénieurs dans différentes spécialités. Par ce programme, le gouvernement cible particulièrement les domaines de l’analyse de données, les technologies numériques, la cybersécurité, les logiciels et l’intelligence artificielle.

Par ailleurs, la ministre fait savoir que de nouvelles filières en lien avec le domaine du digital seront mises en place au niveau de 12 universités publiques à travers le Royaume. Quelque 144 filières ayant été lancées au cours de l’année universitaire actuelle.

Ghita Mezzour évoque aussi le projet “Job In Tech”, qui prévoit de fournir une formation intense sur une période de 3 à 6 mois au profit de jeunes disposant d’une formation préalable dans le domaine du digital dans le but de développer leurs compétences et d’améliorer leurs perspectives dans le domaine de l’emploi.

Grâce à ce programme, rappelle-t-elle, plus de 500 jeunes ont bénéficié d’une formation au niveau des régions de Rabat et de Casablanca, dont 273 ont obtenu leur diplôme à fin décembre dernier, alors que 70 % parmi eux ont pu décrocher un emploi.

Concernant les écoles de programmation, la ministre a annoncé l’ouverture d’une école numérique à Beni Mellal où 50 jeunes reçoivent leur formation, notant que ces écoles offrent des formations d’un ou deux ans, en faveur des jeunes souhaitant apprendre la programmation y compris ceux ayant abandonné l’école afin de multiplier les opportunités d’accès au marché de l’emploi. Des efforts sont actuellement menés en vue de créer d’autres écoles dans les différentes régions du Royaume.