Hydrogène vert : Les Britanniques affichent leurs ambitions à Dakhla

Le groupe anglais Oblin, spécialisé dans l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction de systèmes solaires photovoltaïques et d’éoliennes, dit envisager de réaliser un «grand projet d’énergie renouvelable produisant de l’hydrogène vert et l’ammoniac dans les provinces du Sud».

Le climat de Dakhla, notamment la disponibilité du vent et l’abondance du soleil sont des atouts attractifs pour tout investissement dans le domaine des énergies renouvelables, estime le PDG du groupe, Brannan Tempest. Un investissement important sera alloué à ce mégaprojet, a-t-il fait savoir, relevant qu’une nouvelle zone industrielle verte sera mise en place au profit des fabricants de panneaux solaires photovoltaïques et des pales de turbine éolienne. «Nous sommes prêts à lancer notre projet», a souligné le PDG du groupe Oblin, prévoyant la création de plusieurs milliers d’emplois.

Le PDG d’Oblin était à la tête d’une importante délégation d’investisseurs britanniques qui a effectué, en début de semaine, une visite à Dakhla pour la prospection des opportunités d’investissement dans la région.

A noter que cette visite coïncide avec l’annonce par la société britannique XLCC, porteur du projet Xlinks, du lancement de l’usine de fabrication de câbles nécessaires pour assurer la connexion électrique entre Guelmim, où une centrale solaire et éolienne de 10,5 GW sera construite, et l’Angleterre. La société affirme avoir reçu le feu vert des autorités pour la construction de l’usine de câbles en Écosse qui fabriquera les câbles sous-marins HVDC de 3.800 kilomètres de long qui relieront le Maroc au Royaume-Uni. La construction de cette unité devrait commencer l’année prochaine, la production de câbles devant transporter 3,6 GW d’électricité produite au Maroc étant prévue pour 2026.