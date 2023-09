Séisme d’Al Haouz : Orange Maroc solidaire

Dès les premières heures qui ont suivi la tragédie qui a frappé la région d’Al Haouz le 8 septembre dernier, Orange Maroc s’est rapidement mobilisée.

Fidèle à son engagement d’opérateur citoyen, l’action d’Orange Maroc se déploie sur trois axes : le besoin urgent de connectivité, le soutien aux autorités locales et associations de terrain, la contribution au Fonds spécial de solidarité.

Immédiatement après le séisme, les équipes techniques d’Orange Maroc ont été mobilisées à travers la zone touchée pour rétablir le réseau redonnant aux populations sinistrées les moyens de se reconnecter au monde. Des unités-relais mobiles, installées notamment près de l’hôpital militaire de Marrakech, Chichaoua, Tahanaout et de l’hôpital militaire d’Asni, ont permis de répondre aux besoins de communication des équipes médicales.

Orange Maroc ainsi que l’ensemble des filiales du groupe à travers le monde ont offert des communications gratuites et ont mis en place un dispositif de collecte de dons en numéraire et en nature pour l’ensemble des collaborateurs. Les besoins ont été recueillis auprès des autorités locales et des associations avec lesquelles elle collabore depuis deux décennies et celles présentes sur place.

Avec le soutien de ses partenaires associatifs et des collaborateurs bénévoles de l’entreprise, la Fondation Orange Maroc a procédé à l’acheminement de convois solidaires (couvertures, oreillers, matelas, vêtements chauds, produits d’hygiène, denrées alimentaires, etc.), et déployé des caravanes ludo-éducatives destinées aux enfants de plusieurs villages de la région d’Al Haouz.

Enfin, Orange Maroc contribue à la phase de reconstruction post-séisme par un don d’un montant de 20 millions de dirhams au Fonds spécial 126 pour la gestion des effets du tremblement de terre.