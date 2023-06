Opération Marhaba : La compagnie italienne GNV revoit ses ambitions à la hausse

La compagnie de navigation italienne GNV s’engage à collaborer activement avec les administrations concernées pour contribuer au succès de l’opération Marhaba 2023 (5 juin-15 septembre). C’est le message principal lancé par Matteo Cattani, PDG de la compagnie, lors d’une conférence organisée récemment à Tanger, pour célébrer les 15 ans de présence de GNV au Maroc.

Le marché marocain est un marché historiquement important pour GNV, a souligné le responsable. La stratégie de la compagnie repose sur l’amélioration de la fréquence de service et l’augmentation de la capacité et du nombre de cabines mises à disposition sur les navires pour les voyages moyen et long-courriers.

GNV, qui a ouvert cette année au Maroc deux nouvelles antennes à Tanger et à Nador (billetterie et gestion de toutes les opérations portuaires), a embauché plus que 40 ressources. Un nombre qui devrait doubler d’ici la fin de l’année.

«Le Maroc est le deuxième marché le plus important pour GNV, précédé seulement de l’Italie. L’année dernière, nous avons transporté 380.000 passagers sur les seules lignes du Maroc et cette année, nous visons à dépasser le demi-million», a révélé Matteo Cattani.

Et d’ajouter : «L’un des points sur lesquels nous nous basons est la recherche de la ponctualité que nous essayons de maximiser à travers la Control Tower, notre centrale hautement technologique active 24/7 qui nous permet de surveiller en permanence l’ensemble de la flotte et en particulier un certain nombre de facteurs clés pour son efficacité, notamment la vitesse, les éventuels changements de route, etc.»

De son côté, Mohammed Kabbaj, partenaire de la compagnie au Maroc, a insisté sur le fait que «grâce à l’étroite collaboration avec la marine marchande et le ministère du Transport, l’amélioration des services est toujours au cœur des priorités du top management ». L’intensification de la liaison Civitavecchia-Tanger pour faciliter à la communauté marocaine résidant dans le sud de l’Italie son retour au Maroc en est un exemple.

«Nous sommes prêts à créer un programme de développement à long terme visant à améliorer encore notre offre», a conclu le responsable.

Adossée au Groupe MSC, GNV est l’une des principales compagnies maritimes opérant dans le domaine du cabotage et du transport de passagers dans le monde avec une flotte de 25 navires. La compagnie exploite 31 lignes dans 7 pays. Elle est ainsi le premier transporteur de ferries en Méditerranée en nombre de lits disponibles. Le premier de quatre nouveaux navires prévus pour consolider la flotte est actuellement en construction. Sa livraison est prévue d’ici la fin de l’année 2024.