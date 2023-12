Aviation: Saudia Private mène sa transformation digitale

Saudia Private, acteur saoudien des services d’aviation générale, a annoncé une stratégie globale de transformation numérique lors du salon aéronautique Dubaï Airshow 2023.

Dans le cadre de ses efforts visant à réimaginer l’expérience client et à atteindre l’excellence opérationnelle, la stratégie de transformation numérique de l’entreprise englobe une série d’avancées technologiques, notamment le lancement en douceur de l’automatisation robotique des processus (RPA).

L’adoption de la RPA ne permet pas seulement d’automatiser les tâches de routine, mais aussi d’améliorer l’expérience des utilisateurs et d’aider à gérer durablement les opérations saisonnières et à fort volume.

L’entreprise a également annoncé un certain nombre d’initiatives comme un nouveau site web dynamique avec des chatbots basés sur l’IA et un programme d’adhésion.

Le nouveau site web vise à garantir une expérience utilisateur enrichie avec des fonctionnalités telles que des demandes de devis en ligne, un estimateur de coûts et d’autres services. En outre, une application mobile exclusive a été développée pour améliorer l’expérience des membres.

Par ailleurs, elle a également lancé SPAero.link, une plateforme de gestion de vol B2B tout-en-un qui révolutionne la manière dont les services d’aviation sont gérés, en améliorant l’efficacité et la commodité.

Selon Fahad Aljarboa, le PDG, « l’innovation est essentielle pour positionner Saudia Private en tant que leader de l’industrie aéronautique et un moteur clé de la Vision 2030 du Royaume. Notre programme de transformation numérique est très ambitieux, comme en témoignent l’ampleur de nos investissements et la qualité des initiatives que nous avons mises en œuvre. Nous visons à devenir une référence internationale en matière d’avancées techniques dans l’industrie de l’aviation et nous travaillons sans relâche à l’atteinte de l’excellence. »

Il a ajouté que « L’intégration de la RPA s’aligne parfaitement avec nos objectifs plus larges de transformation numérique. Cette technologie nous permet de gérer des événements complexes et des perturbations du marché avec une efficacité inégalée. De plus, avec un site web repensé, une application mobile de pointe et des solutions B2B complètes, Saudia Private continue de faire figure de proue en matière de service exceptionnel et de flexibilité opérationnelle ».