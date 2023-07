Trafic aérien : Le Maroc se dote d’un système de gestion de dernière génération

Le Maroc vient de se doter de l’un des systèmes de gestion du trafic aérien les plus avancés au monde. L’Office national des aéroports (ONDA) a fait l’acquisition, ce jeudi 6 juillet, de ManagAir, un système, utilisé notamment par plusieurs pays européens, africains, des pays du Golfe, ainsi que l’Inde et la Chine.

Dans un communiqué publié sur son site web, l’espagnol Indra, spécialiste dans l’ingénierie technologique pour les secteurs de l’aérospatial, de la défense et de la mobilité, a annoncé avoir mis en place un système de gestion du trafic aérien «de nouvelle génération» au Maroc pour augmenter sa capacité de gestion du trafic aérien et contribuer à le rendre plus durable.

Grâce à ce système, l’ONDA pourra ainsi gérer le trafic aérien de manière plus efficace et augmenter sa capacité en introduisant le concept de «route libre», qui optimise les trajectoires et réduit considérablement les émissions de CO2.

La nouvelle solution garantira également la coordination entre le Maroc et les autres Etats membres du groupe opérationnel AEFMP, qui compte notamment l’Espagne, la France et le Portugal, apportant une plus grande fluidité à l’espace aérien et aux services de navigation aérienne dans la région.

«Nous allons utiliser le système de contrôle du trafic aérien le plus moderne au monde. Avec ManagAir, nous sommes également prêts à mettre en œuvre les objectifs de l’initiative du ciel unique européen de la Commission européenne», a déclaré Hicham Abdelaziz Moumni, directeur du pôle navigation aérienne à l’ONDA.

«Le succès de cette migration est le fruit d’un partenariat étroit et productif avec l’ONDA. Il est désormais équipé de la première solution de contrôle du trafic aérien au monde pour les routes et les approches, apportant des améliorations significatives dans la gestion du trafic aérien qui comprendront une meilleure interface utilisateur, un accès simple, sûr et sécurisé et un degré d’automatisation plus élevé», a déclaré, de son côté, Federico Rueda, directeur des activités ATM d’Indra.