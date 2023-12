Entreprises publiques : 76 entités en liquidation à fin 2022

Le portefeuille des établissements et entreprises publics (EEP) en liquidation est composé, à fin 2022, de 76 entités, dont 13 établissements publics, 14 sociétés d’État, 24 filiales publiques et 25 sociétés mixtes, selon la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation (DEPP).

Le portefeuille des EEP en liquidation est hétérogène, caractérisé par la diversité juridique, sectorielle et socioéconomique des entités, réparties en agriculture (26%), commerce et tourisme (18%), énergie et mines (17%), finances (15%), transport (12%), industrie et agro-industrie (8%) et habitat et urbanisme (4%), indique la DEPP dans son rapport d’activité de 2022.

Et de souligner que la DEPP a engagé des efforts continus pour le suivi des opérations de liquidation des EEP et ce, en mobilisant tous les partenaires concernés (structures du ministère de l’Economie et des finances, EEP concernés, liquidateurs et autorités gouvernementales).

A cet effet, des réunions ont été régulièrement tenues, pour couvrir l’ensemble des EEP concernés afin d’examiner et d’accélérer le processus de mise en œuvre des recommandations proposées à ce titre, note la même source, ajoutant qu’un rapport annuel des liquidations des Etablissements et Entreprises publics a été élaboré et édité.

En 2022, certaines opérations ont enregistré des avancées notables, notamment la SODEA, la SOGETA, l’OCE, la SEPYK et certaines Régies de transport, précise le rapport.