Energies renouvelables : PwC plaide pour une accélération des investissements en Afrique

Les pays africains sont appelés à intensifier leurs efforts en vue d’accélérer le développement des énergies renouvelables et d’assurer une transition énergétique plus rapide, a indiqué le cabinet de conseil PwC.

«L’Afrique doit quadrupler la quantité d’énergie solaire et éolienne produite pour atteindre les objectifs de transition énergétique», a souligné le cabinet dans son rapport 2023 Africa Energy Review.

Il a ajouté qu’une approche plus coordonnée entre les gouvernements et les entreprises permettra de mettre en place des stratégies nationales qui amélioreront la sécurité énergétique, contribuant ainsi au développement économique et aux objectifs de décarbonation.

Soulignant que le continent offre un large éventail de sources d’énergie, du pétrole et du gaz aux conditions optimales pour les projets solaires, éoliens et d’hydrogène vert, le rapport signale que les pays africains peuvent à la fois agir en tant que fournisseur et consommateur de combustibles fossiles, tout en augmentant l’approvisionnement en énergie propre pour sa population croissante.

«La décarbonation de l’Afrique doit aller de pair avec l’éradication de la pauvreté énergétique et l’amélioration de la sécurité énergétique», a déclaré Pedro Omontuemhen, responsable du secteur pétrolier et gazier en Afrique chez PwC.

Il a précisé que la solution pour améliorer l’approvisionnement en l’électricité ne consiste pas à choisir entre les énergies propres et fossiles, mais d’adopter une approche de décarbonation sur plusieurs fronts qui prend en compte les besoins de développement actuels et la nécessité d’assurer une transition vers les énergies vertes.