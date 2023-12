Électricité : La Régie de Fès veut débusquer les fraudeurs

La Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Fès (RADEEF) vient de lancer un appel d’offres afin de choisir un prestataire chargé de la recherche et la détection des fraudes d’électricité. Le montant estimé des prestations s’élève à près de 1,2 million de dirhams.

Les agents de la société sélectionnée devront procéder à la vérification de quelque 33.000 compteurs basse tension avec ou sans étalon. Il s’agit de procéder à la vérification métrologique des éventuelles fraudes ou anomalies suite à des manipulations permettant de bloquer totalement ou partiellement le système de fonctionnement de ces compteurs, ainsi que les autres anomalies pouvant affecter le rendement du réseau.

Parallèlement, la RADEEF a lancé un deuxième marché estimé à plus de 1,4 million de dirhams pour auditer le rendement de son réseau d’électricité. Le consultant retenu devrait réaliser un audit des processus commerciaux et techniques influençant le calcul des rendements des réseaux de distribution d’électricité, avec proposition d’amélioration pour réduire les pertes. Il devra également procéder à l’audit des réseaux de distribution ainsi qu’à une étude des pertes techniques et établissement du plan d’investissement.

Pour rappel, la RADEEF assure la distribution de l’électricité au niveau de 5 communes de Fès, qui dispose d’une puissance installée de 484 MVA. Elle a procédé en 2022 à l’achat de 952,16 GWh dont elle a vendu 894,42 GWh au profit de ses quelque 400.000 clients basse ou moyenne tension. Le rendement de son réseau au titre de l’année dernière avoisine les 94%.