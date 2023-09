Dislog Group décroche un prêt de 34,5 millions d’euros auprès de la BERD

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a octroyé un prêt de 34,5 millions d’euros, soit près de 374 millions de DH, à Dislog Group, spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits de consommation au Maroc. L’objectif du prêt est le soutien du secteur pharmaceutique privé du Royaume, selon un communiqué de la BERD.

Le financement sera accordé à Dislog en deux tranches. Un montant de 24,5 millions d’euros sera utilisé pour acquérir Steripharma, un fabricant local de produits pharmaceutiques spécialisé dans les médicaments génériques pour le traitement de maladies graves. Le reste servira à financer la construction d’une nouvelle plateforme logistique et d’un bâtiment industriel certifiés écologiques, ainsi que l’installation de panneaux photovoltaïques, selon la Banque.

Cet investissement permettra à Dislog de se développer dans l’industrie pharmaceutique et d’obtenir une plus grande valeur ajoutée dans les chaînes d’approvisionnement au Maroc, ajoute la BERD, précisant que l’acquisition de Steripharma complétera la capacité établie de Dislog à atteindre un vaste réseau de petits points de distribution et contribuera à accroître les bénéfices de ses chaînes logistiques et de ses canaux de distribution actuels.

Le prêt sera accompagné d’un projet d’assistance technique financé par l’UE dans le cadre Fonds européen pour le développement durable (FEDD) afin d’améliorer les politiques des ressources humaines du groupe par un diagnostic et un plan d’action spécifiques en matière d’égalité des genres.

Dislog recevra également une subvention du Programme Fintecc, qui aide les entreprises des pays participants de la BERD à mettre en œuvre des technologies climatiques novatrices.