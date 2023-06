Des investisseurs marocains prospectent le Portugal

Une délégation d’investisseurs marocains a entamé, mardi, une mission économique au Portugal, afin d’explorer les opportunités d’investissement et de coopération entre les hommes d’affaires des deux pays.

Au cours de la première journée de cette visite, organisée par la Chambre de commerce, d’industrie et des services du Portugal au Maroc (CCISPM), en coopération avec la Chambre portugaise de commerce et d’industrie (CCIP) et l’Association marocaine des exportateurs, la délégation marocaine a tenu une réunion avec des hommes d’affaires et des responsables portugais.

Les participants ont échangé autour des possibilités de coopération et d’investissement dans les domaines de l’agro-alimentaire, de la santé, du textile, de l’industrie automobile, des métaux, des médicaments et des technologies de l’information et de la communication.

A cet égard, José Maria Teixeira, président de la CCISPM, a indiqué que l’organisation de cette visite vise avant tout à promouvoir et renforcer les relations commerciales et économiques entre les deux pays.

M. Teixeira a relevé que Rabat et Lisbonne ont d’énormes potentiels qui doivent être investis, en renforçant la coopération commerciale et économique.

Et d’ajouter que le déplacement en nombre d’entreprises marocaines à Lisbonne est de nature à permettre de mieux connaitre le pays et d’avoir une idée complète du climat des affaires et du tissu économique portugais.

Cette visite représente également, selon lui, une occasion de découvrir les opportunités offertes par le Portugal, afin d’ouvrir les portes aux entreprises marocaines, non seulement pour accéder au marché portugais, mais aussi ceux des pays lusophones et européen, indiquant que les réunions de Lisbonne seront suivies d’une série d’autres à l’avenir.

Cette mission, qui intervient juste après la tenue du Forum économique Maroc-Portugal et de la 14ème Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Portugal, dénote de l’intérêt porté par la communauté des affaires des deux pays, proches géographiquement et culturellement, à la construction d’une coopération économique solide et durable, basée sur la complémentarité économique et l’intérêt mutuel.

Côté chiffres, les échanges commerciaux entre les deux pays ont grimpé de près de 30% pour ce qui est des exportations portugaises vers le Maroc et de 20% pour ses importations depuis le Royaume.

Au cours de la dernière décennie, les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une tendance haussière atteignant plus de 1,8 milliard d’euros en 2022 et que les exportations vers le Portugal ont doublé durant les dix dernières années.

Cette mission de prospection se poursuit jusqu’au 23 juin.