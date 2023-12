Comment la médiation peut booster l’investissement

La médiation qu’elle soit institutionnelle ou conventionnelle est un mécanisme moderne de résolution des différends loin de la logique de la confrontation et du conflit. C’est ce que vient de préciser le Médiateur du Royaume, Mohamed Benaliliou, à l’ouverture d’un colloque organisé par son institution à Fès. L’Institution du Médiateur du Royaume avec des prérogatives très élargies, peut apporter un soutien important aux activités d’investissement et à plusieurs niveaux, a-t-il dit.

Elle promeut la bonne gouvernance et la transparence nécessaires pour améliorer le climat des affaires, créer un espace de compétitivité approprié et préserver un environnement attractif pour l’investissement, a-t-il ajouté.

Il a noté également que ses interventions constituent l’un des facteurs encourageants pour les investisseurs, protègent l’investisseur des risques liés à certaines pratiques et comportements administratifs et offrent les conditions nécessaires aux activités d’investissement.

M. Benalilou a aussi fait savoir qu’elle contribue directement au règlement des différends en matière d’investissement pour ceux qui choisissent la voie de la médiation institutionnelle, outre l’élaboration de perceptions plus profondes en la matière.

L’Institution du Médiateur du Royaume œuvre aussi à faciliter la coopération entre les investisseurs et les autorités gouvernementales compétentes à travers une communication efficace entre les deux parties et la présentation des propositions et suggestions pour améliorer l’environnement juridique et réglementaire au profit des investisseurs.

De son côté, Ahmed Ouali El Alami, représentant de la Présidence du Ministère public, a souligné, lors du même événement, que la thématique de la «Médiation et Investissement» est d’une grande actualité à la lumière de la conjoncture actuelle dans laquelle le Maroc connaît une véritable révolution économique.

Mettant l’accent sur les réalisations accomplies par le Maroc pour le développement de l’économie, le renforcement de sa compétitivité et la consolidation du climat des affaires, M. Ouali El Alami a mis en valeur les multiples mesures adoptées pour encourager les investissements dans le domaine financier et économique. Et ce, à travers la simplification des démarches et mesures administratives, la création d’un système de guichet unique et des Centres régionaux d’investissement qui ont fourni des services importants dans ce domaine.

L’Agent Judiciaire du Royaume, Abderahman EL Lamtouni, a quant à lui, rappelé que le Maroc a lancé une série de réformes structurelles, institutionnelles et juridiques depuis les années 1990 du siècle dernier. Il a rappelé notamment la promulgation du Code du commerce, la loi sur les sociétés et le Code du travail, la création des tribunaux de commerce et des centres régionaux d’investissement, outre les réformes financières et économiques pour améliorer le climat des affaires, dont la Nouvelle Charte de l’investissement, la réforme du système des marchés publics, la promulgation d’une nouvelle loi sur la liberté des prix et de la concurrence, l’adoption d’un nouveau modèle de développement et autres initiatives qui incarnent la stratégie du pays dans le domaine financier et des affaires.