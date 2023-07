Vidéo. L’ENSMR (ex-ENIM) fête son 50e anniversaire en grande pompe

L’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat (ENSMR, ex-ENIM) fête cette année, son cinquantième anniversaire. Une journée dédiée à cet évènement a été organisée le samedi 8 juillet, marquée par une conférence sur le thème du rôle de l’ingénieur dans la transition énergétique pour le développement durable. Aussi, un hommage a-t-il été rendu aux anciens directeurs de l’école et des témoignages ont fusé, de lauréats et partenaires sur la mission largement réussie de cette école.

Cette journée était également l’occasion de braquer les projecteurs sur le rôle de cette institution dans la formation d’ingénieurs de qualité, à même de contribuer au développement du Maroc. « L’ENSMR ne cesse de déployer de grands efforts pour faire émerger des acteurs clés dans l’industrie, la recherche scientifique et autres » s’est exprimée Leila Benali, ministre de la transition énergétique.

Forte de son potentiel humain et de sa longue expérience, l’ENSMR poursuit son développement dans un monde en pleine mutation. L’ambition est de consolider son positionnement en tant qu’établissement pionnier et une référence en matière de formation de compétences. D’ailleurs, l’offre de formation s’adapte à ces évolutions et aux besoins de secteurs industriels émergents à l’instar des énergies renouvelables, de l’intelligence artificielle, de la digitalisation, de la cybersécurité…

« Depuis sa création en 1972, l’école a réussi à former 6600 ingénieurs dont plus d’une centaine venant de pays étrangers, notamment l’Afrique » a détaillé Omar Oussouaddi, Directeur de l’ENSMR. Pour porter ses ambitions encore plus haut, plusieurs conventions ont été signées avec des sociétés de renommée, comme Vinci Energy, Super Cream et Riva Industries. Une partenariat a été conclu également avec l’ENTPE (Ecole Nationale des Travaux publics de l’Etat) de Lyon. L’objectif de ces conventions est d’appuyer la recherche et le développement, renforcer la formation théorique par de la pratique sur terrains, faciliter l’insertion professionnelle des étudiants sur le marché de travail.