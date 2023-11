Bières : La «Doppel Munich» pour remplacer la Heineken

Commercialisée depuis le 27 novembre dernier, la «Doppel Munich» est proposée au prix de 16 DH, soit plus ou moins, le même prix que la Heineken, dont le contrat de franchise au Maroc n’a pas été reconduit.

Sébastien Yves-Ménager, Directeur Général du Groupe Boisson du Maroc avait annoncé dans un communiqué : « Je suis très confiant dans l’avenir et dans notre capacité à poursuivre notre croissance grâce à des innovations et au développement de nos marques emblématiques. Nous n’aurons de cesse de satisfaire nos clients et de défendre le made in Morocco ».

Ce qui laissait penser que le groupe se tournerait davantage vers les marques déjà détenues, tout en les renforçant par des marques marocaines. Et voilà qu’il met sur le marché une bière blonde, allemande, du même groupe Castel. Ses caractéristiques : 28 jours de brassage à l’horizontal, 100% malt, 100% naturel et un packaging premium.

Les Marocains sont de grands adeptes de bières. Selon les dernières estimations disponibles, plus de 1,2 million de bouteilles de bières de 25 cl sont consommées par jour, soit 300.000 litres. Ce niveau de consommation (quelque 100 millions de litres par an) risquerait de baisser, si la hausse de la TIC, telle que proposée par la Loi de finances 2024 est actée. Pour rappel, elle devrait passer de 1150 DH par hectolitre à 2000 DH. Et pour l’instant, aucun amendement n’a encore été retenu.

La répercussion des prix serait inévitable sur les clients. L’autre revers de la médaille serait l’encouragement de la consommation provenant du secteur informel. Les brasseurs, de leurs côtés, pourraient se délester d’une partir de leur effectif. D’ailleurs, selon nos sources, la société Boissons du Maroc envisagerait, dans ce sens, «d’optimiser son personnel» en procédant à une réduction de 20%.