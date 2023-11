Bientôt un parking de 1.500 places à Casa Anfa

Les travaux de construction de ce parking, qui ont débuté en août 2023, sont prévus pour être achevés d’ici la fin de l’année 2024. Ce parking souterrain occupera une superficie plancher de 46.000 mètres carrés et comportera deux niveaux. Il sera situé sous la deuxième phase d’une promenade piétonne de plus de 2,3 hectares, ce qui en fera un ajout bienvenu pour les résidents, les visiteurs de Casa Anfa, d’Anfa Park, ainsi que pour les travailleurs de Casa Anfa et Casablanca Finance City.

Le projet, conçu par le cabinet d’architecture Groupe3 Architectes, est axé sur une circulation fluide à l’intérieur du parking. Il mettra en place un système de hiérarchisation des circulations, une lisibilité des flux et une circulation à sens unique à l’entrée comme à la sortie.

Ce parking ne se contente pas d’offrir un espace pour garer les véhicules, il est également tourné vers l’avenir en incluant des équipements de pointe. Il sera doté de bornes de recharge pour les voitures électriques, ainsi que d’emplacements dédiés pour le stationnement des deux-roues. Les automobilistes auront également accès à une zone de lavage de voitures pour garder leurs véhicules propres. De plus, un système de sonorisation sera installé pour créer une ambiance agréable dans le parking.

Pour garantir un fonctionnement efficace, le parking sera équipé d’un système de gestion sophistiqué, d’un système de détection et de signalisation des places disponibles, ainsi que d’un système de vidéosurveillance centralisée pour assurer la sécurité des véhicules.

En attendant que ce nouveau parking soit opérationnel, des solutions de stationnement temporaires ont été mises en place sur le site du projet. Ces aires de stationnement temporaires offrent une capacité de stationnement de 1.350 places, soulageant ainsi la pression sur le stationnement dans la région. De plus, les voies aménagées actuellement offrent une capacité de stationnement supplémentaire de 4 000 places, ce qui permettra d’accueillir confortablement les visiteurs et les participants aux événements qui ont lieu à Anfa Park tout au long de l’année.