Attijariwafa Bank et Schneider Electric s’allient en faveur de l’efficacité énergétique

Attijariwafa Bank et Schneider Electric ont signé, mardi à Dubaï, un mémorandum d’entente relatif à l’efficacité énergétique, sous la supervision du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable.

Signé au Pavillon Maroc de la COP28, ce mémorandum d’entente a pour objectif de formaliser la collaboration entre les deux parties en matière d’étude, de développement et de mise œuvre de solutions d’efficacité énergétique et la fourniture d’équipements et solutions électriques dans les Centrales de production d’énergies nouvelles et renouvelables engagées dans la Stratégie énergétique lancée par le Royaume.

Leur coopération bilatérale porte sur l’identification des clients et des projets éligibles aux solutions d’efficacité énergétique, l’étude et la mise en œuvre de ces solutions selon leurs compétences respectives, la recherche de partenaires et de subventions, la réalisation d’études de faisabilité techniques, financières et contractuelles et le financement de projets d’efficacité énergétiques.

Dans une déclaration à la presse, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a indiqué que la signature de cet accord intervient pour rattraper le retard pris dans ce domaine, en harmonie avec les objectifs de la Stratégie nationale énergétique.

L’accord donnera un nouvel élan à l’efficacité énergétique, deuxième pilier de la stratégie nationale énergétique, et contribuera à la création de nouvelles solutions dans le domaine financier pour améliorer le pouvoir d’achat des citoyens à travers la sensibilisation à l’importance de l’économie d’énergie, a-t-elle dit.

Pour sa part, le directeur général délégué d’Attijariwafa Bank, Youssef Rouissi, a indiqué que ce protocole d’accord s’inscrit dans le cadre de l’activation du Fonds africain pour l’efficacité énergétique, à travers lequel Attijariwafa Bank entend accompagner les entreprises pour améliorer leur efficacité énergétique.

L’institution bancaire vise à soutenir les petites et grandes entreprises marocaines, ainsi que dans le continent africain, à accélérer leur transition énergétique pour répondre aux normes de financement vert, afin d’accroître leur compétitivité et leur permettre d’accéder aux mécanismes d’action sous forme d’investissements, a–t-il expliqué.

De son côté, le directeur adjoint de la stratégie de développement en Afrique au sein du groupe Schneider Electric, Aziz Al-Waer, a déclaré que l’accord vise à soutenir l’économie d’énergie dans l’industrie marocaine et accompagner son développement en Afrique, compte tenu de la forte présence d’Attijariwafa Bank sur le continent, ce qui est à même de consolider le rôle du Maroc en tant que pôle industriel de l’énergie durable au niveau continental.

Le groupe Schneider Electric, fournisseur et fabricant d’équipements technologiques de pointe au service des économies d’énergie, cherche à contribuer, dans le cadre du Fonds africain pour les économies d’énergie, à la réalisation par le Maroc de son objectif de la neutralité carbone, ainsi qu’au développement de l’Afrique en matière d’efficacité énergétique, a-t-il conclu.