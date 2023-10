Assemblées BM-FMI : Bourita s’entretient avec plusieurs hauts responsables étrangers

Ces entretiens se sont déroulés en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) qui réunissent, jusqu’au 15 octobre, les ministres des finances et les gouverneurs de banques centrales de 190 pays.

Ainsi, M. Bourita a eu des entretiens avec la Vice-Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies, Amina Mohammed, la Secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, la ministre fédérale allemande de la Coopération économique et du Développement, Svenja Schultze, le ministre danois de la Coopération au développement et de la politique du climat, Dan Jorgensen, et la ministre suédoise des Finances, Elisabeth Svantesson.

Au cours de ces entrevues, M. Bourita et ses interlocuteurs ont passé en revue les perspectives de coopération bilatérale, réaffirmant leur disposition à continuer de renforcer davantage ces relations.

Les responsables étrangers ont exprimé leurs vives condoléances suite au séisme d’Al Haouz et fait part de leur solidarité et soutien au Maroc pour faire face aux effets de cette catastrophe naturelle.

A cet égard, ils ont salué l’approche multidimensionnelle adoptée par les autorités marocaines, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour surmonter les impacts du séisme.

Les Assemblées annuelles BM-FMI, qui reviennent en terre africaine 50 ans après, connaissent la participation de l’élite économique et financière mondiale qui se penche sur les grands enjeux liés notamment aux politiques de financement, à la croissance économique et au changement climatique.