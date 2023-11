AIF 2023 : El Kettani appelle à l’élargissement des marchés de capitaux africains

L’élargissement des marchés de capitaux africains pour attirer les investisseurs est une nécessité, a souligné, vendredi à Marrakech, le PDG d’Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani.

S’exprimant lors d’un panel, tenu dans le cadre de l’édition 2023 du Forum pour l’Investissement en Afrique (AIF – Africa Investment Forum), M. El Kettani a mis en exergue la nécessité «d’approfondir et d’élargir les marchés de capitaux africains pour atteindre une taille suffisante qui attire les investisseurs, et ce en travaillant sur deux vecteurs, à savoir la confiance qui est liée à la crédibilité des pays et la promotion de l’intégration».

Dans ce sillage, il a expliqué que les risques des marchés doivent être maîtrisables pour les investisseurs et qu’il faut assurer la stabilité des pays africains, instaurer rapidement des réformes macroéconomiques et mettre en place une gouvernance qui respecte les exigences internationales.

Par ailleurs, les participants à ce panel se sont arrêtés sur le rôle essentiel des marchés de capitaux dans la mobilisation des investissements en Afrique pour une croissance transformationnelle.

Alors que les marchés de capitaux africains font face à de nombreux défis, plusieurs opportunités se profilent en matière d’investissement, y compris le développement des marchés de capitaux locaux, la promotion de l’investissement responsable et le développement d’instruments financiers innovants, ont-ils ajouté.

Les panélistes ont en outre relevé que l’intégration doit découler d’une volonté politique et refléter une harmonisation des réglementations afin de créer un marché considéré sécurisé par les investisseurs locaux et institutionnels tout en attirant les investissements étrangers en devises.

Ce panel a également constitué une occasion pour discuter des moyens novateurs permettant d’atténuer les risques et de promouvoir l’investissement durable sur les marchés de capitaux. L’AIF se veut une plateforme multipartite axée sur la conclusion d’accords à l’échelle du continent à travers un format innovant mêlant présentation de projets dans des «board rooms» dédiés et débats sectoriels de haut niveau. Près de 600 participants de haut niveau prennent part à cette édition.