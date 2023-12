Centralité, atlanticité et africanité, la communauté des décideurs économiques du Souss-Massa veut au plus vite s’aligner sur la vision royale, et cela passe, de leur avis, par le développement de la logistique. Le projet régional de port sec aujourd’hui sur les rails s’inscrit justement dans ce sens. Pour accompagner l’essor économique du Souss-Massa, Agadir Atlantic…