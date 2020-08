Programme d’Appui à l’amélioration de la performance des communes : Taroudant obtient une subvention d’excellence

Cette subvention, fondée sur le rendement et la performance, vient en reconnaissance des efforts consentis par cette commune dans le domaine de la gestion administrative et financière des services communaux.

La collectivité territoriale de Taroudant s’est vue attribuer cette subvention dans le cadre du Programme d’Appui à l’amélioration de la performance des communes au Maroc, un projet mené en partenariat entre la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), la Banque Mondiale et l’Agence Française de Développement (AFD).

L’obtention de ce soutien financier a été possible grâce à l’atteinte des conditions minimales obligatoires relatives au respect d’un ensemble de dispositions juridiques et organisationnelles, considérées comme conditions principales et non négociables pour bénéficier de cette subvention.

Le Programme d’Appui à l’amélioration de la performance des communes au Maroc adopte plusieurs critères pour l’octroi des subventions, notamment des indicateurs et normes relatifs aux performances des communes au niveau de la gestion administrative et financière ainsi que de la mise en œuvre des mécanismes de bonne gouvernance et de bonne gestion, la consécration des principes de transparence et d’égalité en matière d’accès aux services sociaux, la consécration de la culture de proximité, d’ouverture et d’interaction avec toutes les composantes du tissu socio-économique.

S’agissant des communes classées premières au niveau de la part financière, Casablanca vient en tête avec 1,2 milliard de centimes, suivie de Fès (1,1 milliard de centimes), Tanger (950 millions de centimes), Marrakech (936 millions de centimes), Salé (800 millions de centimes), Meknès (600 millions de centimes), Tétouan (450 millions de centimes) et Agadir (457 millions de centimes).

(Avec MAP)

