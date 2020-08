Programme d’appui à l’amélioration de la performance des communes : Agadir obtient la subvention d’excellence

Cette initiative vient en récompense aux efforts des communes en matière de gestion administrative, financière et juridique.

La commune d’Agadir s’est vue attribuer cette subvention d’excellence de 4,75 millions de dirhams (MDH), dans le cadre du Programme d’Appui à l’amélioration de la performance des communes au Maroc, un projet mené en partenariat entre la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), la Banque Mondiale et l’Agence Française de Développement (AFD).

Prévu pour une période de 5 ans (2019-2023), ce programme a pour objectif de renforcer la bonne gouvernance des communes afin d’améliorer les services aux citoyens et aux entreprises.

Il cible 103 communes représentant plus de 85% de la population urbaine du pays et près de 55% de sa population totale.

Ce programme permettra d’accroître la résilience des territoires, de renforcer leur capacité à soutenir la relance économique et le développement local, et de garantir la continuité et l’amélioration de la qualité des services publics locaux.

(Avec MAP)