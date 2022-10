Or : La fin du mythe de valeur refuge ?

Traditionnellement et historiquement, l’or a toujours attiré les Marocain(e)s. «Achètes-en, pour te protéger contre les aléas de la vie», conseillent nos aînés. Il ne rapporte ni intérêt ni dividendes et pourtant il reste la valeur refuge par excellence, surtout à long terme. Et pour cause. Les prix s’inscrivent sur une tendance haussière, ponctués de baisse, certes, mais à long terme, les plus-values à en tirer restent appréciables. Dans les années 2000, le prix du gramme neuf se situait en moyenne à 68 DH, alors qu’il tourne actuellement autour de 550 DH et peut dépasser 600 DH le gramme, en fonction du modèle et du design. La crise en Ukraine a tout chamboulé, bouleversant aussi sur son passage le prix de l’or qui était autour de 420 DH le gramme, juste avant (voir ci-contre), soit une croissance de 42%.

